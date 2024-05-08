Як виростити пишний та ароматний кріп: секрети досвідчених городників

Як правильно вирощувати кріп, щоб він був пишним та ароматним

Кожен дачник має свої секрети отримання багатого врожаю. І якщо ви вже знаєте, як виростити часник з великими головками, візьміть на озброєння поради щодо підживлення кропу для його швидкого росту.

Зібрані на сайті "Апостроф" поради допоможуть вам виростити пишний і ароматний кріп, який стане чудовим доповненням до ваших страв.

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Підготовка ґрунту:

Вибір ділянки: Сіяти кріп найкраще на сонячному місці з пухким ґрунтом.

Сіяти кріп найкраще на сонячному місці з пухким ґрунтом. Добрива: Восени перекопайте ділянку та внесіть азотовмісні добрива (перегній, компост, мінеральні підживлення).

Восени перекопайте ділянку та внесіть азотовмісні добрива (перегній, компост, мінеральні підживлення). Перед посівом: За 2-3 дні до висіву рясно полийте ґрунт.

За 2-3 дні до висіву рясно полийте ґрунт. Сівозміна: Дотримуйтесь сівозміни, тобто не сійте кріп на одному місці кілька років поспіль.

Підживлення:

Сечовина: Перед посівом полийте ґрунт розчином сечовини (1 ч. л. на 10 л води). Повторіть процедуру через два тижні після сходів.

Перед посівом полийте ґрунт розчином сечовини (1 ч. л. на 10 л води). Повторіть процедуру через два тижні після сходів. Коров'як: Для пишного кропу удобріть грядку коров'яком, розведеним водою у пропорції 1:10 (0,5 відра на 1 м²).

Для пишного кропу удобріть грядку коров'яком, розведеним водою у пропорції 1:10 (0,5 відра на 1 м²). Перегній: Замість коров'яку можна використовувати перегній (піввідра на 1 м²).

Важливо:

Не перегодовуйте рослини, адже це може призвести до зниження врожаю.

Вчасно поливайте кріп, особливо в спекотну погоду.

Регулярно прополюйте грядки.

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