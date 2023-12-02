Як виростити лимон із кісточки у себе на підвіконні: прості поради

Як саджати та доглядати за лимоном вдома

Лимонне дерево стало популярним серед домашніх рослин завдяки наполегливості селекціонерів та вправності квітникарів. Тепер кімнатний лимон не лише прикрашає інтер’єр своїм зовнішнім виглядом, але також може тішити вас смачними плодами.

Давайте розглянемо, як виростити лимон з кісточки та як правильно про це доглядати. За цими кроками ви зможете виростити власний лимон на підвіконні та насолоджуватися свіжими плодами власного виробництва, пишуть Вікна.

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Як виростити лимон вдома: особливості та коли будуть перші плоди

У теплих країнах лимон росте дико завдяки сприятливому клімату. Але навіть в умовах, де клімат менш ласкавий, ви можете виростити власні лимони за 4-5 років, дотримуючись певних правил догляду. Основне — правильно доглядати за рослиною.

Цитрусове дерево є вічнозеленим, вимагає багато вологи та росте в тіні. В приміщенні воно активно росте в лютому-березні та припиняє — в листопаді. Лимон можна розмножити різними способами: через насіння, використовуючи кісточку, або вегетативно через живці, щеплення або відводки.

Як виростити лимон на підвіконні та яке насіння для цього брати

Оптимально використовувати свіжозібране насіння з дозрілих плодів без ознак захворювань. Насіння з магазинних лимонів, як правило, не є свіжими, але є можливість, що вони все ще проростуть після періоду сушіння або зберігання при кімнатній температурі.

Щоб гарантовано виростити лимон вдома, краще підготувати багато кісточок, оскільки з десятка насінин обов’язково з’явиться кілька росточків. Не всі вони доживуть до плодоношення в домашніх умовах, адже деякі можуть захворіти або постраждати під час щеплення.

Як виростити лимонне дерево з кісточки: інструкція

Після просушування кісточок дайте їм прорости в землі під плівкою. Потім приберіть захисний шар, аби проростки звикали до кімнатних умов. Створіть помірний полив, уникаючи перезволоження та гнилого коріння. У спекотну погоду полив проводьте три рази на тиждень, взимку зменште до двох разів. Протирайте листя цитрусових від пилу щотижня та регулярно обприскуйте водою. Регулярно пересаджуйте кімнатний лимон в більший горщик щороку навесні. Вибирайте добрива для цитрусових із мікроелементами цинку, бору, марганцю та підживлюйте рослину раз на два тижні. Щоб лимонне дерево не перетворилося на густе, постійно формуйте крону, видаляючи центральний пагін на відстані 20 см від землі. Щоб прискорити плодоношення, використовуйте мідний дріт, який видаляється через пів року або рік.

Нагадаємо, перед настанням холодної пори року, дачники починають готуватися до зими. У цей період однією з важливих процедур є захист рослин у саду від шкідників. Для цього можна використати домашній засіб, приготований на основі відомого добрива.

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