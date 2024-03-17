Як виростити велику редиску: дієві лайфхаки від городників

Хоча на перший погляд догляд за редискою може видаватися простим, для того, щоб вона виросла великою та соковитою, необхідно докласти чимало зусиль і часу. Зокрема, важливо використовувати стимулятори росту цієї овочевої культури.

Насіння редиски висівають на грядці рядами, роблячи борозенки завглибшки не менше 2-3 сантиметрів. Відстань між рядками має становити близько 15 сантиметрів. Після цього грядку рясно поливають, а коли вода повністю вбереться, розкладають насіння. Про це пише ТСН.

Вирощування редиски буде на 80% успішнішим, якщо належним чином збагатити ґрунт, щоб рослина могла отримати з нього всі необхідні для росту мікроелементи.

Ця овочева культура потребує фосфорних, азотних та, перш за все, калійних добрив. Однак фахівці переконані, що їх можна не купувати в спеціалізованих магазинах, а скористатися народними засобами. Наприклад, на кожній кухні є дріжджі.

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Для приготування дріжджового розчину візьміть 100 грамів сухих дріжджів і залийте 10 літрами води. Ретельно перемішайте і залиште на ніч. Після цього влийте отримане добриво між рядами.

Оброблений цим продуктом овоч буде соковитим, смачним і дуже великим. Він проросте швидше, ніж зазвичай. А для підвищення ефекту добриво можна вносити під корінь та обприскувати листя.

Городники також вважають, що для надання редисці насиченого смаку її потрібно підживлювати добривами, які містять сірку.

Нагадаємо, ми вже писали, як виростити ідеальну редиску.

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