Як виростити авокадо на підвіконні: стовідсотковий спосіб
Мрієте про власне авокадо-дерево, що прикрашатиме ваш дім? Не витрачайте гроші на дорослі рослини! Виростіть авокадо з кісточки – це захопливо і просто!
Вирощування авокадо з кісточки – це цікавий експеримент, який може подарувати вам екзотичну красуню на вашому підвіконні, пише dim.novyny.
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Яке авокадо підходить для пророщування?
- Вибирайте стиглий плід будь-якого сорту.
- Зверніть увагу на розмір кісточки: чим вона більша, тим краще.
Як проростити кісточку авокадо?
Існує три популярні методи:
1. Простий:
- Посадіть неочищену кісточку на 2/3 в ґрунт.
- Поливайте раз на тиждень.
- Цей метод не завжди дає результат.
2. Найпопулярніший:
- Проткніть кісточку зубочистками по екватору.
- Зафіксуйте її над водою в глибокому посуді.
- Слідкуйте за рівнем води.
3. З очищенням:
- Зніміть шкірку з кісточки.
- Помістіть в воду на 1/3.
- Цей метод дає швидші паростки.
Порада:
- Використовуйте очищену або відстояну воду кімнатної температури.
- Зачекайте на паросток від 1 тижня до 3 місяців.
Як посадити пророщену кісточку?
- Виберіть просторий горщик з дренажними отворами.
- Заповніть його пухким, поживним ґрунтом.
- Посадіть кісточку тупою стороною вниз на 3 см.
- Можна посадити 3 кісточки для красивого переплетення стебел.
- Поставте горщик на західне вікно з розсіяним світлом.
Як доглядати за авокадо?
- Поливайте, коли ґрунт просохне на 5 см.
- Не допускайте перезволоження.
- Підтримуйте кімнатну температуру (не нижче 20°C).
- Регулярно обприскуйте повітря навколо рослини.
- Пересаджуйте авокадо щовесни до 4 років, потім – раз на 3 роки.
Коли цвіте і плодоносить авокадо?
- Перші квіти з'являються на 3-й рік.
- Для плодоношення потрібні саджанці різної статі для запилення.
- В домашніх умовах отримати плоди складно.
- Смак домашніх плодів може відрізнятися від магазинних.
Хвороби та шкідники авокадо:
- Найчастіше рослину вражає павутинний кліщ та щитівка.
- Для боротьби з ними використовуйте інсектициди.
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