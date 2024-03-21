Як вирощувати цибулю на підвіконні та отримати якомога більше зелені

Як правильно вирощувати цибулю вдома, щоб було багато зелені

Хочете мати під рукою свіжу зелень та ароматні цибулинки протягом року? Вирощуйте цибулю на підвіконні! Це легко, приємно й корисно.

Для стимуляції росту перед посадкою замочіть зубчики цибулі у теплій воді на 12 годин. Спробуйте виростити цибулю на підвіконні, і ви будете приємно здивовані результатом, пише noviydoctor.com.

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1. Вибір сорту.

Для підвіконня підходять компактні сорти: зелена цибуля, шніт-цибуля.

2. Підготовка ємності та ґрунту.

Вам знадобиться глибокий контейнер з дренажними отворами, дренажний шар (камінці, гравій) та легкий, родючий ґрунт.

3. Посадка цибулі.

Розділіть цибулю на зубчики (якщо використовуєте звичайну) або використовуйте молоді розсаду. Заглибте зубчики на 2-3 см у вологий ґрунт.

4. Догляд за рослинами.

Забезпечте їм яскраве освітлення, помірну температуру, регулярний полив (без перезволоження) та комплексне добриво раз на місяць.

5. Збір урожаю.

Збирайте цибулю, коли листя стає зеленим і довгим, а головки досягають потрібного розміру.

Переваги вирощування цибулі на підвіконні:

Свіжа зелень протягом року.

Простий догляд.

Смачні та ароматні страви.

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