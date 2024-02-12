Як виглядає 'жінка на мільйон': такими не народжуються, такими стають

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"ЖІНКА НА МІЛЬЙОН"

Напевно ви неодноразово чули цю фразу. І, звичайно ж, кожен розуміє її по своєму. Більшість вкладає матеріальний зміст.

Але насправді, хто така "жінка на мільйон!" Як вона виглядає? Як поводиться? Як мислить?

Це жінка з великим почуттям власної гідності, своєї цінності, вона поважає себе і відчуває свої кордони. Вона знає, як з нею можна і не можна обходитися. Вона милосердна і справедлива. Вона гнучка, але стійка.

Це чуттєва і пристрасна жінка з ніжним поглядом і добрим серцем.

Її шарм збиває з ніг, а її енергетика нікого не залишає байдужим. Вона допитлива і з жагою пізнає все нове. Вона відкрита світу, але в той же час вона таємниця.

Такими не народжуються, такими стають. Це копітка робота над собою, це щоденний внесок в себе. Це щоденний вибір, щоденна боротьба, щоденна робота.