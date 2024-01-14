Як виглядати молодше за допомогою правильного макіяжу (відео)

Чи знали ви, що для того, аби мати молодший вигляд, не обов'язково ходити до косметологів та робити ін'єкції? Оскільки звичайний макіяж може допомогти жінкам виглядати молодше.

Про це повідомила експертка з краси Ніколь Джонсон. Зокрема, вона показала, який ефект може мати правильно нанесена підводка.

Замість традиційного використання підводки, Ніколь вчить жінок використовувати нюдовий пудровий пігмент на повіці для освітлення. Після цього варто застосувати матові фіолетові тіні, і вже лише після цих кроків –створення прямого "мінікрила" за допомогою олівця.

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Експертка зазначає, що використання олівця для міжвійки може допомогти уникнути неприємного контрасту між темним відтінком підводки і тілесним відтінком шкіри. Цей метод, за словами Ніколь, допомагає створити ефект "повніших" очей та увиразнює погляд.

Використовуючи олівець глибокого фіолетового відтінку, експертка радить наносити його по лінії вій, щоб створити злегка розтушований ефект, який підкреслить темні вії. За словами Ніколь, цей прийом допомагає приховати ознаки старіння та створює природний, молодший вигляд.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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