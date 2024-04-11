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Як випрасувати одяг без праски: вражаючий лайфхак від господинь

Ціхоцька Марія

Як випрасувати одяг без праски: вражаючий лайфхак від господинь

Втомилися від прасування? Не витрачайте час на цю рутинну роботу! Існує простий і ефективний спосіб розгладити одяг без праски.

Для нього вам знадобиться дистильована вода - 125 мл, кондиціонер для білизни - 1 столова ложка, оцет - 1 столова ложка. Про це пише Share.info.

Інструкція:

  1. Змішайте всі інгредієнти в пульверизаторі.
  2. Ретельно струсіть.
  3. Розпорошіть засіб на м'ятий одяг.
  4. Розгладьте складки руками.
  5. Насолоджуйтесь охайним одягом без зайвих зусиль!

Чим корисний цей лайфхак:

  • Швидко та легко розгладжує складки.
  • Надає одягу приємного аромату.
  • Заощаджує час та електроенергію.
  • Безпечний для будь-яких типів тканин.

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Порада:

  • Щоб одяг після прання був менш м'ятим, віджимайте його на низьких обертах і одразу розвішуйте.

Додаткові лайфхаки:

  • Використовуйте парову праску для швидкого та легкого прасування.
  • Замість дистильованої води можна використовувати звичайну воду.
  • Додайте до суміші кілька крапель ефірної олії для додаткового аромату.

Нагадаємо, ми вже писали, як випрасувати постільну білизну без праски.

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