Як випрасувати одяг без праски: вражаючий лайфхак від господинь

Втомилися від прасування? Не витрачайте час на цю рутинну роботу! Існує простий і ефективний спосіб розгладити одяг без праски.

Для нього вам знадобиться дистильована вода - 125 мл, кондиціонер для білизни - 1 столова ложка, оцет - 1 столова ложка. Про це пише Share.info.

Інструкція:

Змішайте всі інгредієнти в пульверизаторі. Ретельно струсіть. Розпорошіть засіб на м'ятий одяг. Розгладьте складки руками. Насолоджуйтесь охайним одягом без зайвих зусиль!

Чим корисний цей лайфхак:

Швидко та легко розгладжує складки.

Надає одягу приємного аромату.

Заощаджує час та електроенергію.

Безпечний для будь-яких типів тканин.

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Порада:

Щоб одяг після прання був менш м'ятим, віджимайте його на низьких обертах і одразу розвішуйте.

Додаткові лайфхаки:

Використовуйте парову праску для швидкого та легкого прасування.

Замість дистильованої води можна використовувати звичайну воду.

Додайте до суміші кілька крапель ефірної олії для додаткового аромату.

Нагадаємо, ми вже писали, як випрасувати постільну білизну без праски.

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