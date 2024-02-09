Як обрати свіжий торт: корисні поради від господинь

Ніщо не зрівняється з домашнім тортом на святковому столі, але коли часу немає, ми вирушаємо до магазину в пошуках десерту.

Як же не помилитися і вибрати найсвіжіший та найсмачніший торт? Варто звернути увагу на основні критерії.

Про це пише Smachnonews.

Зовнішній вигляд:

Структура крему: свіжий торт має гладку, рівну поверхню без тріщин,пухирців або розшарування.

свіжий торт має гладку, рівну поверхню без тріщин,пухирців або розшарування. Оформлення: декор має бути акуратним,без пошкоджень, з чіткими формами та елементами.

декор має бути акуратним,без пошкоджень, з чіткими формами та елементами. Форма: торт має бути симетричним, без перекосів або деформацій.

Аромат:

Свіжість: приємний аромат інгредієнтів,без сторонніх запахів.

приємний аромат інгредієнтів,без сторонніх запахів. Якість: насичений запах ванілі, шоколаду,кави або фруктів, залежно від рецепту.

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Ціна:

Відповідність: якісний торт не може мати занадто низьку ціну.

якісний торт не може мати занадто низьку ціну. Ринок: порівняйте ціни на подібні десерти в різних магазинах.

Склад та термін придатності:

Свіжі інгредієнти: уважно вивчіть склад,переконайтеся, що в ньому немає штучних добавок, консервантів та замінників.

уважно вивчіть склад,переконайтеся, що в ньому немає штучних добавок, консервантів та замінників. Термін придатності: десерт не повинен зберігатися занадто довго.

Умови зберігання:

Температура: торт має зберігатися в холодильнику за температури +2 – 6 °C.

торт має зберігатися в холодильнику за температури +2 – 6 °C. Термін: зверніть увагу на дату виготовлення та термін придатності.

Зверніть увагу:

Десерти з заварним або білковим кремом мають найкоротший термін придатності (до 72 годин).

Торти з вершковим кремом або мастикою можуть зберігатися довше, але й вони не повинні бути занадто старими.

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