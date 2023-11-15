Як обрати найсолодші мандарини: 4 дієві поради

Вже розпочався сезон мандаринів і щоб купити найкращі та найсолодші мандарини, ТСН підкаже вам ознаки смачних мандаринів.

Як правильно вибирати мандарини:

Шкірка

Обирайте фрукти з гладенькою та блискучою шкіркою, ознакою зрілості та солодкості. Уникайте тьмяної чи зморшкуватої шкірки, а також фруктів із дефектами чи м'якими плямами, що можуть свідчити про низьку якість.

Вага

Вибирайте важчі за розміром мандарини, оскільки це може бути індикатором більшого вмісту соку та більш вираженого смаку. Легкий мандарин може бути менш соковитим і менш смачним.

Колір шкірки

Однією з ключових ознак є яскравий помаранчевий колір шкірки, що свідчить про спелість та високий вміст цукру. Тьмяна або зеленкувата шкірка може свідчити про неспілість та кислуватість.

Аромат

Справжні стиглі мандарини володіють вираженим ароматом, який чутно навіть на відстані. Відсутність аромату чи неприємний запах можуть бути показниками нестиглості фрукта.

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