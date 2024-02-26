Як обрати якісну каву: 3 ознаки, на які варто звернути увагу

Розповімо про кілька неочевидних правил, які допоможуть обрати якісну каву. Адже гарну каву потрібно не лише правильно заварювати, але й уміти вибирати. Пропонуємо звернути увагу на критерії, на які треба звернути увагу при виборі кави. Про це пише Телеграф.

Дата обсмаження

Свіжість кавових зерен впливає на смак напою. Найкраще заварювати каву через 7-21 день після обсмаження. Загалом найвищий смак зберігається близько 3 місяців після обсмажування.

Ступінь обсмаження

Від цього залежить відтінок смаку кави. Варто спробувати різні варіанти, аби знайти улюблений. Також є рекомендації обирати темніший рівень обсмаження для джезви чи еспресо, а світліший — для фільтрувальних методів.

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Сорт і обробка

На смак впливає спосіб обробки зерен. Є два основних методи - натуральний та водний. Вони визначають, як звільнили зерно від м’якоті після збору ягід. При натуральній обробці ягоди сушать на сонці, а потім видаляють зерно. При водній (або митій) каву звільняють від пульпи за допомогою потоку води на спеціальних млинках.

Уникайте купувати ароматизовану каву. Несумлінні виробники так приховують неякісну продукцію.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.

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