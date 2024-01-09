Як обрати якісну варену ковбасу: поради від експерта

Найкраща ковбаса – це та, яку ви приготуєте власноруч. Тоді ви будете впевнені в її якості та свіжості. Але якщо ви хочете поласувати магазинною ковбаскою, то варто знати, як її вибрати.

Кулінар і телеведучий Костянтин Грубич розповів, як приготувати і вибрати найсмачнішу "Лікарську" ковбасу.

Класична "Лікарська" ковбаса виготовляється з яловичини і свинини вищого сорту. Сировину пропускають через м’ясорубку, потім у фарш додають курячі яйця, сухе знежирене молоко, сіль, цукор, мускатний горіх, фіксатор кольору нітрит натрію. Хороша ковбаса має набиватися не в штучну оболонку, а в справжню кишку. Після варіння ковбасу охолоджують.

За словами Костянтина Грубича, хороша ковбаса не може коштувати дешево. Якщо ви хочете зекономити, знайте, що для виробництва ковбас невисокої ціни використовують м’ясо середньої якості.

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Як вибрати найсмачнішу "Лікарську" ковбасу в магазині

Ось кілька порад, які допоможуть вам вибрати найсмачнішу "Лікарську" ковбасу в магазині:

Зверніть увагу на ціну. Хороша ковбаса не може коштувати дешево.

Прочитайте склад. У складі якісної ковбаси повинні бути тільки м’ясо, яйця, молоко, сіль, цукор і спеції.

Огляньте зовнішній вигляд. Ковбаса повинна бути рівномірно забарвлена, без бульбашок повітря і сторонніх включень.

Зробіть надріз. Фарш у якісній ковбасі повинен бути однорідним, без грудок жиру.

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