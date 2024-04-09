Як обрати ідеальний парфум на літо: модниці дали 3 корисні поради
Як обрати ідеальний парфум на літо: модниці дали 3 корисні поради
Літо – це пора розквіту, свіжості та нових вражень. Ідеальні парфуми в цей час повинні не лише підкреслювати вашу індивідуальність, але й дарувати відчуття легкості та комфорту.
Тому на спекотну погоду потрібно обирати легкі аромати. Про це пише Радіотрек.
Читайте також: Чому не варто нюхати каву при виборі парфумів та що можна використати замість неї
Свіжі ноти – запорука літнього настрою:
- Цитрусові аромати: грейпфрут, апельсин, лимон – заряджають енергією та дарують відчуття бадьорості.
- Квіткові ноти: лаванда, троянда, жасмин – додають жіночності та романтики.
- Морські та зелені ноти: свіжість бризу, аромат трав та огірка – створюють відчуття єднання з природою.
Тестування – ключ до гармонії:
- Не купуйте парфуми, не спробувавши їх на собі!
- Нанесіть трохи аромату на зап'ястя або внутрішній бік ліктя.
- Дайте йому розкритися протягом 15-20 хвилин.
- Оцініть, як аромат поєднується з вашим хімічним складом.
Аромат під ваш стиль:
- Повсякденний: легкі, повітряні аромати – для пляжу, прогулянок, активного відпочинку.
- Вечірній: більш сміливі, чуттєві аромати – для урочистих подій та вечірніх заходів.
Стійкість – не завжди плюс:
- У спеку стійкі аромати можуть здатися задушливими.
- Віддавайте перевагу більш легким, ніжним композиціям.
- Оновлюйте аромат протягом дня.
Нагадаємо, ми вже писали, як обрати якісні парфуми.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!