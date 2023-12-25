Як зустрічають Новий рік в інших країнах: 6 дивних традицій

Можливо, ви звикли на Новий рік підіймати келихи, загадуючи бажання, говорити тости, смакувати різними стравами і веселитися? Але в деяких країнах світу дотримуються інших традицій, а деякі – навіть шокують.

До прикладу, в Еквадорі ходять з опудалами політиків та зірок по місту, а потім спалюють їх, а в Туреччині посипають поріг сіллю. Про це повідомляє Best Life.

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1. Нідерланди: Кульки в олії

У Нідерландах є дивні традиції щодо Нового року. Стародавні германські племена їли шматки смаженого в олії тіста під час свята, оскільки, коли германська богиня Перхта намагалася розрізати їхні шлунки та наповнити їх сміттям (покарання для тих, хто не встиг брати участь у різдвяних веселощах), жир із тіста змусить її меч одразу зісковзнути. Сьогодні напередодні Нового року їдять таку ж особливу страву – oliebollen, і взимку важко знайти голландського продавця їжі, який не продає ці кульки, схожі на пончики.

Новорічні традиції на Новий рік

2. Чилі: Охолодження на цвинтарях

У Чилі новорічну месу проводять не в церкві, а на цвинтарі. Ця зміна обстановки дозволяє людям сидіти зі своїми померлими членами родини та залучати їх до святкування Нового року.

3. Еквадор: Палаючі опудала

В Еквадорі святкування Нового року освітлюється (буквально) вогнями. У центрі кожного багаття – опудала, які найчастіше представляють політиків, ікон попкультура та інших діячів минулого року. Ці спалення "año viejo", або "старого року", як їх називають, проводяться наприкінці кожного року, щоб очистити світ від усього поганого за останні 12 місяців і звільнити місце для майбутнього доброго.

Новий рік в Еквадорі

4. Туреччина: Посипання сіллю

У Туреччині на Новий рік треба посипати свій поріг сіллю, як тільки годинник проб’є північ, щоб удачу привернути на свій бік. Як і багато інших новорічних традицій у всьому світі, ця, як кажуть, сприяє миру та процвітанню протягом нового року.

Новий рік у Туреччині

5. Колумбія: Покладіть три картоплини під ліжко

В останню ніч року колумбійці кладуть під ліжко три картоплини – очищену, неочищену і напівочищену. Опівночі вони лізуть під ліжко і хапають першу картоплину, до якої торкнуться. Очищена означає, що ви зіткнетеся з фінансовими проблемами в майбутньому році, неочищена – що вас чекає рік, наповнений процвітанням і фінансовим успіхом, а наполовину очищена – що ви десь посередині.

6. Канада: Рибалка під льодом

Канадці святкують Новий рік разом з популярною розвагою – підлідною риболовлею. Багато компаній, за які ви можете заплатити, надають хатини з підігрівом, щоб усім було комфортно під час перебування на льоду. Деякі навіть надають обладнання та інструкції, щоб отримати улов.

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