Як відновити вигляд шкіряної сумки: дієвий метод

Шкіряні сумки – це не просто стильний аксесуар, а й вірні супутники у повсякденному житті. Їхня міцність та елегантний зовнішній вигляд роблять їх улюбленими у багатьох людей. Проте, з часом навіть найякісніша шкіра може втрачати свою привабливість через бруд, подряпини та потертості. Не поспішайте викидати улюблену сумку – завдяки правильному догляду ви зможете подарувати їй друге життя. Про це пише Телеграф.

Як почистити шкіряну сумку:

Очистіть внутрішню частину:

Видаліть пил та бруд за допомогою ручного пилососа з м'якою насадкою або пилососа для видалення шерсті.

Протріть внутрішню частину сумки вологою ганчіркою.

Надайте форму:

Щоб зручніше було чистити сумку, наповніть її папером або рушниками, щоб вона тримала форму.

Очистіть зовнішню частину:

Змочіть м'яку ганчірку в теплій воді з невеликою кількістю гліцеринового мила.

Проведіть ганчіркою по всій поверхні сумки, видаляючи бруд та плями.

Зверніть увагу на особливо забруднені ділянки – їм може знадобитися більш ретельне чищення.

Не використовуйте жорсткі щітки або агресивні миючі засоби, адже вони можуть пошкодити шкіру.

Змийте залишки мила:

Протріть сумку чистою вологою ганчіркою, щоб видалити залишки мила.

Висушіть сумку:

Залиште сумку сушитися подалі від прямих сонячних променів та джерел тепла.

Не використовуйте фен для сушіння шкіри, адже це може її пошкодити.

Як відновити шкіряну сумку:

Використовуйте кондиціонер для шкіри:

Після того, як сумка повністю висохне, нанесіть на неї кондиціонер для шкіри. Це допоможе зберегти еластичність та блиск шкіри.

Ви можете використовувати спеціальний кондиціонер для шкіряних виробів або ж трохи оливкової олії.

Нанесіть кондиціонер м'якою ганчіркою, круговими рухами.

Відполіруйте сумку чистою ганчіркою.

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Замаскуйте подряпини та потертості:

Для маскування дрібних подряпин та потертостей можна використовувати спеціальні засоби для шкіри.

Вибирайте засіб, який відповідає кольору вашої сумки.

Нанесіть засіб на ватний тампон і легкими рухами втирайте його в подряпину.

Дайте засобу висохнути.

Зверніться до фахівця:

Якщо у вашої сумки є глибокі пошкодження, такі як тріщини або дірки, вам може знадобитися допомога фахівця.

Швець з досвідом роботи зі шкірою зможе відреставрувати вашу сумку та повернути їй колишній вигляд.

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