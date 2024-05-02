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Суспільство

Як військовозобов'язаному змінити адресу проживання: про що слід знати

Ігор Романько

Як військовозобов'язаному змінити адресу проживання до ТЦК та СП
Як військовозобов'язаному змінити адресу проживання до ТЦК та СП

З початку дії воєнного стану в Україні правила зміни місця проживання для військовозобов'язаних суттєво пожорсткішали. Отримання дозволу від керівника ТЦК та СП є обов'язковою умовою для будь-якого переїзду.

З 18 травня 2024 року чоловіки віком 18-60 років, які не перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі. Про це пише 24tv.ua.

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Ось основні кроки, які необхідно виконати:

  1. Скласти рапорт на ім'я керівника ТЦК та СП з проханням дозволити зміну місця проживання. До рапорту додати:
    • Паспорт
    • Військовий квиток
    • Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера
    • Документ, що підтверджує нове місце проживання (договір оренди, свідоцтво про право власності тощо)
  2. Подати рапорт та пакет документів до ТЦК та СП за місцем прописки.
  3. Отримати протягом 7 днів розгляду рішення керівника ТЦК та СП.
    • У разі позитивного рішення вам буде надано дозвіл на зміну місця реєстрації.
  4. Знятися з військового обліку у ТЦК та СП за попереднім місцем проживання.
  5. Протягом 7 днів стати на військовий облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання.
    • Для цього необхідно мати ті ж документи, які подавали для отримання дозволу.

Важливо:

  • За порушення правил військового обліку, зокрема зміни місця проживання без дозволу, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
  • Повторне протягом року або вчинення порушення в особливий період тягне за собою штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Для чоловіків, які перебувають за кордоном, з червня 2024 року з'являться два додаткові способи оновлення облікових даних:

  • В консульських установах
  • Через електронний кабінет призовника

4 травня 2024 року набрав чинності закон про забезпечення прав військових на соціальний захист.

  • Він передбачає скасування статусу "обмежено придатний" та повторне проходження ВЛК для всіх чоловіків, які мали цей статус, протягом 9 місяців.

За результатами проходження ВЛК чоловіків буде поділено на 4 категорії придатності до військової служби.

Нагадаємо, від 23 квітня припинено надання консульських послуг чоловікам призовного віку з України.

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