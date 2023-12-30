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Як смачно засолити скумбрію всього за добу: простий рецепт

Ігор Романько

Як приготувати скумбрію в розсолі за день

Скумбрія в розсолі – це смачна і ситна закуска, яка відмінно підходить до вареної картоплі. Приготувати її можна в домашніх умовах всього за одну добу.

Рецептом поділились на сайті prostoway. Для більш насиченого смаку можна додати в розсіл інші спеції, наприклад, коріандр, гвоздику або мускатний горіх. Якщо ви хочете, щоб скумбрія була більш солоною, збільште кількість солі в розсолі. Якщо ви хочете, щоб скумбрія була менш солоною, зменшіть кількість солі в розсолі. Замість свіжої цибулі можна використовувати мариновану або солону.

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Інгредієнти

  • Скумбрія - 2 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Вода - 1 л
  • Сіль - 3 ст. л.
  • Цукор - 1 ч. л.
  • Суха гірчиця - 1 ч. л.
  • Лавровий лист - 3 шт.
  • Чорний перець горошком - за смаком

Приготування

  1. Приготуйте розсіл. Для цього доведіть воду до кипіння, додайте сіль, цукор, гірчицю, лавровий лист і перець горошком. Варіть на повільному вогні 2-3 хвилини, щоб сіль і цукор розчинилися.
  2. Охолодіть розсіл.
  3. Скумбрію почистіть, видаліть нутрощі і голову. Наріжте порційно.
  4. Покладіть рибу в банку або іншу ємність, в якій будете її солити. Посипте порізаною цибулею.
  5. Залийте рибу охолодженим розсолом.
  6. Поставте банку в холодильник на добу.
  7. Через добу скумбрія буде готова до вживання.

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