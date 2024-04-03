Як повернути блиск посуду з нержавіючої сталі: 4 ефективні поради

При щоденному використанні посуд з нержавіючої сталі з часом може втратити свій блиск і потьмяніти. UAportal підготував 5 порад, та розповів, що використання ефективних методів його очищення та відновлення має важливе значення для збереження його зовнішнього вигляду та функціональності.

Використання харчової соди та оцту

Для очищення потьмянілих ложок, ножів і виделок з нержавіючої сталі можна приготувати розчин з харчової соди та оцту. Рівні частини обох компонентів змішують до утворення пасти.

Потім її наносять на потемнілі ділянки і залишають на кілька хвилин. Після цього посуд можна почистити щіткою з м'якою щетиною і ретельно промити водою. Цей метод ефективно відновлює блиск нержавіючої сталі, не завдаючи їй жодних пошкоджень.

Лимонний сік

Лимон потрібно розрізати навпіл, а зрізну сторону посипати сіллю. Потім ним варто натерти потемнілі ділянки ложок, ножів і виделок. Лимонна кислота, що міститься в лимонному соку, допомагає розчинити наліт, а сіль діє як м'який абразив.

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Засіб для чищення нержавіючої сталі

Для сильно потемнілого посуду з нержавіючої сталі можна використовувати спеціальний засіб для чищення. Слід дотримуватися інструкцій виробника, оскільки вони можуть відрізнятися. Зазвичай засіб наносять на посуд, залишають на певний час, а потім ретельно витирають і споліскують.

Регулярний догляд

Появі нальоту на посуді з нержавіючої сталі можна запобігти, якщо регулярно доглядати за ним. Після кожного використання його слід мити м'яким милом і теплою водою та одразу ж витирати насухо, щоб запобігти утворенню плям від води. Слід уникати використання агресивних миючих засобів та абразивних скребків, оскільки вони можуть пошкодити нержавіючу сталь.

Нагадаємо, якщо регулярно не чистити чайник, нальоту стане так багато, що прилад згорить. Ми розбиралися, як боротись з даною проблемою.

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