Як варити рис, щоб він вийшов набагато ситнішим та смачнішим: кулінарний лайфхак

Варений рис є одним із найпопулярніших гарнірів у світі, проте не всі знають, як зробити цю крупу ще смачнішою. Зазвичай рис варять у воді і подають його з овочами, морепродуктами або м'ясною підливою.

Однак, щоб сам по собі рис був смачним і ароматним, його рекомендується варити не на звичайній воді, а на бульйоні. Це справжній кулінарний лайфхак, яким поділилися досвідчені господині на сайті today.ua.

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Для підготовки смачного рису варто спочатку приготувати бульйон. Бульйон можна використовувати як овочевий, так і кістковий. Вибір залишається за вами. Після цього додаємо рис у киплячий бульйон у тих самих пропорціях, які ви зазвичай використовуєте для приготування рису на воді.

Рекомендується накрити каструлю з рисом кришкою. Після закипання каші вогонь слід зменшити. Коли вся волога випарується, рис можна зняти з вогню, але не поспішайте відразу виливати його на тарілки. Краще залиште рис у закритій каструлі щонайменше ще 10 хвилин, щоб він міг підсмажитися і стати ще ароматнішим.

Приготування рису на бульйоні дозволяє зберегти більшу кількість поживних речовин, які можуть втратитися при використанні лише води. Крім того, бульйон, приготовлений з м'яса або овочів, містить білки, вітаміни та мінерали, які можуть перейти в зерна рису під час варіння. Це дозволяє зробити рис більш поживним і корисним для організму, підвищуючи його харчову цінність. Такий підхід допомагає не лише приготувати смачний рис, а й зберегти його корисні властивості.

Пропонуємо дізнатися, як промити рис перед варінням, щоб він вийшов розсипчастим та смачним.

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