Як у кав‘яні: рецепт капучино без кавомашини

Чимало смачних напоїв можна приготувати вдома без особливих зусиль! Ми навіть робимо безмолочне лате, не кажучи вже про ірландську каву. А нещодавно одна чудова індійська пара, Аарті та Ракеш, поділилася з нами рецептом капучино по-новому. Їхній спільний витвір просто захоплює! Про це пише Shuba.

Приготування домашнього капучино вимагає вправності рук і не терпить втоми!Майстриня, у якої ми підгледіли цей рецепт, залучала свого чоловіка до приготування кавової основи. Але є й добра новина: суміші може вистачити на кілька порцій, а ще вона має тривалий термін зберігання!

Для зручності змішування інгредієнтів найкраще обрати велику й глибоку чашку. Також приготуйте склянку води - вона знадобиться для спрощення процесу.

Інгредієнти:

Для 3 порцій капучино:

Розчинна кава - 2 ст. л.

Цукор - 4 ч. л.

Молоко 3,2% - 200 мл

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Приготування:

У чашці змішайте розчинну каву та цукор. Додайте 1 чайну ложку води і розмішайте. Вимішуйте до посвітління суміші. Продовжуйте розмішувати. Коли суміш загусне й набуде помаранчевого відтінку, додайте ще одну чайну ложку води. Повторюйте цей крок, поки суміш не стане м'якою й пухкою. Закип'ятіть молоко. Покладіть кавову суміш у філіжанку для подачі капучино. Кількість суміші залежить від бажаної міцності напою. Підніміть посудину з гарячим молоком на достатню висоту, щоб воно запінилося при наливанні, але не пролилося повз філіжанку. Ретельно розмішайте суміш із молоком і додайте ще 0,5-1 чайну ложку зверху. Знову перемішайте. Ваше капучино готове!

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