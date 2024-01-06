Як у фільмі "Сам удома": рецепт суперсирної піци
Як у фільмі 'Сам удома': рецепт суперсирної піци
Сирна піца - смачна та дуже апетитна страва. Якщо ви фанат фільму "Сам удома", рекомендуємо її приготувати. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти
- Молоко 2,5% - 250 мл
- Борошно пшеничне - 350 г
- Цукор - 1/2 ч. л.
- Сіль - 1/4 ч. л.
- Дріжджі сухі - 7 г
- Оливкова олія - 2 ст. л.
- Сир маасдам - 50 г
- Фета - 60 г
- Пармезан - 30 г
- Сир чедер - 40 г
- Соус томатний - за смаком
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Приготування
- Просійте борошно, додайте сіль, цукор і дріжджі. Молоко підігрійте до 35-40 градусів.
- Постійно помішуючи, додайте до сухих інгредієнтів тепле молоко.
- Коли маса почне збиратися в грудку, влийте оливкову олію і замісіть тісто, поки воно не стане однорідним і не перестане прилипати до рук.
- Поставте тісто в тепле місце на 40 хвилин, щоб воно піднялося.
- Розкачайте тісто в круглий пласт товщиною 0,5-0,7 см.
- Змастіть тісто томатним соусом.
- Викладіть на тісто фету, натертий маасдам, пармезан і чедер.
- Випікайте піцу в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 10-12 хвилин, доки сир не розплавиться і не підрум'яниться.
- Готову піцу трохи полийте оливковою олією і прикрасьте нарізаною зеленню.
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