Як дізнатися, чи ваш партнер аб'юзер: фахівці назвали ознаки схильних до насилля людей

Дослідники з Канади виявили три ключові тривожні сигнали, які можуть передувати насильству інтимного партнера. Ці ознаки можуть допомогти людям розпізнати потенційну небезпеку та вжити заходів для захисту себе.

Дослідження, опубліковане в журналі Social Psychological and Personality Science, показало, що частота і кількість цих знаків, що попереджають, з якими стикається людина, можуть передбачити ймовірність жорстокого поводження.

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Ось три ключові ознаки, на які слід звернути увагу:

Зарозумілість чи привілеї: Якщо партнер демонструє зарозумілість чи привілеї, наприклад, вважає, що він завжди має рацію або що його потреби важливіші за потреби іншого партнера, це може бути ознакою того, що він вважає себе вищим за іншого і має право контролювати його.

Негативна реакція на відмову: Якщо партнер негативно реагує, коли другий партнер відмовляє йому у чомусь, це може бути ознакою того, що він має проблеми з управлінням гнівом або нетерпимість до розбіжностей.

Відхилення доказів чи логічних міркувань: Якщо партнер відкидає докази, чи логічні міркування другого партнера, якщо вони відрізняються від його власних, це може бути ознакою того, що він не поважає думку іншого партнера або не готовий до конструктивного діалогу.

Ці ознаки не гарантують, що партнер буде жорстоким, але їхня наявність може бути тривожним сигналом. Якщо ви помітили у своєму партнері будь-які з цих ознак, важливо поговорити з ним про це та висловити свої занепокоєння. Якщо ситуація не покращиться, ви можете звернутися за допомогою до фахівця або до організації, яка надає допомогу жертвам насильства.

Дослідники сподіваються, що їхні висновки допоможуть розробити програми запобігання насильству інтимного партнера.

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