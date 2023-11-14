Як зволожити повітря для рослин під час опалювального сезону: лайфхак з галькою

Кімнатні рослини вимагають специфічних умов для розвитку, особливо це стосується вологості повітря. Взимку, коли системи опалення працюють в приміщеннях, рівень вологості може падати, що негативно впливає на здоров'я та ріст рослин. Один із ефективних методів для підвищення вологості повітря навколо кімнатних рослин - використання лотка з галькою.

Про це пише ukr.media.

Значення вологості для кімнатних рослин

Вологість відіграє ключову роль для здоров'я та росту кімнатних рослин. Розміщення рослин у приміщеннях з сухим повітрям може призводити скручування листя, висихання їх країв та пошкодження квіток.

Принцип дії лотка з галькою

Лоток з галькою є простим і ефективним засобом збільшення вологості повітря навколо рослин. Він представляє собою плоский лоток, наповненого водою, та гальки, частково зануреної у воду. Під час випаровування води, волога розповсюджується довкола рослин, створюючи більш сприятливу атмосферу.

Переваги використання лотка з галькою:

Підвищення вологості: Допомагає утримувати оптимальний рівень вологості для кімнатних рослин. Простота використання: Створення та використання лотка з галькою не вимагає спеціальних навичок або інструментів. Економічно вигідно: Галька є доступним і бюджетним способом підвищити вологість повітря, не витрачаючи коштів на дороге обладнання.

Читайте також: 7 популярних кімнатних рослин, які насправді найважче зберегти

Як зробити лоток з галькою:

Оберіть відповідний лоток: Виберіть плоский, неглибокий лоток, який підійде для розміщення під горщиком з рослиною. Наповніть лоток водою: Додайте достатньо води в лоток, щоб галька була частково зануреною у воду. Розподіліть гальку: Рівномірно розподіліть гальку по поверхні води в лотку. Помістіть горщик із рослиною: Розмістіть горщик з рослиною на лотку з галькою так, щоб його дно не доторкалося до води.

Нагадаємо, ми вже писали, яким кімнатним рослинам не потрібне сонячне світло.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!