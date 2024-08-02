Як збільшити час плодоношення огірків: поради городників
Літо минає, а з ним і сезон свіжих овочів. Але не поспішайте прощатися з хрумкими огірками! Завдяки кільком простим хитрощам можна значно продовжити період плодоношення огірків. Про це пише svoboda.
Огірки в відкритому ґрунті: як зберегти урожай до пізньої осені
- Захист від холодів: Огірки – теплолюбні рослини. Щоб захистити їх від нічних похолодань, накривайте грядки агроволокном або плівкою. Це допоможе зберегти оптимальну температуру для росту і розвитку рослин.
- Правильний полив: Поливайте огірки теплою водою, особливо у вечірні години. Це допоможе уникнути різких перепадів температури і створить сприятливі умови для розвитку кореневої системи.
- Підживлення: Регулярне підживлення мінеральними добривами, що містять азот, фосфор і калій, забезпечить рослини необхідними поживними речовинами і стимулює плодоношення. Особливо ефективним є позакореневе підживлення розчином борної кислоти.
- Обрізка: Регулярно видаляйте пожовкле листя і пагони. Це сприяє кращій вентиляції рослин і запобігає розвитку хвороб.
Також читайте: Для рекордного урожаю: коли можна висаджувати огірки у ґрунт
Огірки в теплиці: секрети тривалого плодоношення
- Провітрювання: Незважаючи на те, що огірки люблять тепло, важливо забезпечити регулярне провітрювання теплиці. Це допоможе уникнути розвитку грибкових захворювань.
- Боротьба зі шкідниками та хворобами: Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників і хвороб. При перших ознаках ураження обробіть рослини відповідними препаратами.
- Додаткове освітлення: У похмуру погоду додаткове освітлення допоможе рослинам отримати достатньо світла і продовжити вегетацію.
Народні рецепти для підживлення огірків
- Розчин коров'яку: Розведіть коров'як водою у співвідношенні 1:10 і поливайте огірки під корінь.
- Дріжджова підживка: Розведіть дріжджі теплою водою і додайте трохи цукру. Дайте настоятися кілька годин і полийте рослини.
- Зола: Розведіть деревну золу у воді і полийте огірки. Зола містить багато корисних мікроелементів.
Раніше ми розповідали, що покласти в лунку при посадці помідорів, щоб вони росли вдвічі швидше.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!