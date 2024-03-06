Як збільшити врожайність цибулі: городники назвали чотири рослини,які варто посадити поряд
Якщо ви прагнете зібрати рекордний врожай цибулі цього року, варто створити гармонійне оточення на грядці, висадивши поруч певні овочі та квіти. Ці сусіди-рослини допоможуть збагатити ґрунт необхідними поживними речовинами, а їхній аромат відлякуватиме шкідників, таких як мухи, миші, слимаки та кроти, від вашої цибулі. Таке добросусідське співіснування, безсумнівно, сприятиме збільшенню врожайності цієї городньої культури. Пропонуємо ознайомитися з переліком рослин, які найкраще висаджувати поруч з цибулею для потроєння її врожаю. Про це пише ТСН.
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Найкращі сусіди цибулі для рекордного врожаю:
- Календула. Досвідчені городники рекомендують саджати цю квітку поряд з цибулею. Її запах ефективно відлякує шкідників, зокрема цибулеву муху.
- Чорнобривці. Подібно до календули, чорнобривці також відганяють своїм різким ароматом мух, слимаків, кротів і мишей, захищаючи ваш урожай.
- Петрушка. Ця рослина є ідеальним сусідом для цибулі, покращуючи її смак, зміцнюючи коріння та збагачуючи ґрунт корисними речовинами. Крім того, вона теж допомагає відлякувати шкідників.
- Редис. Яскравий аромат цього овочу ефективно відлякує цибулевих мух, слимаків, кротів та мишей від грядки з цибулею. Редис також покращує якість ґрунту й насичує його киснем, позитивно впливаючи на врожайність цибулі.
Нагадаємо, ми вже писали, що робити, аби цибуля не почала швидко гнити.
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