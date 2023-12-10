Як влаштувати незабутню новорічну вечірку для друзів: кращі ідеї для розваг

Новорічна вечірка - це чудова можливість зібратися з друзями та сім'єю, повеселитися та відсвяткувати Новий рік. Щоб вечірка пройшла незабутньо, важливо продумати все до дрібниць, включаючи оформлення, меню та, звичайно, розваги.

Ось кілька ідей для розваг, які зроблять вашу новорічну вечірку незабутньою:

Конкурси та ігри. Це класичний спосіб розважити гостей. Ви можете придумати свої власні конкурси або взяти готові ідеї з інтернету. Наприклад, можна влаштувати конкурс на найкращий новорічний костюм, конкурс загадок або конкурс на найкращу новорічну пісню.

Караоке - це завжди весело. Ви можете обрати пісні на свій смак або влаштувати конкурс на найкращого співака. Якщо збираєтеся компанією друзів, попередьте їх вчасно про подібний конкурс, аби вони могли підготувати музику, яка подобається їм.

Читайте також: Коли святкують Китайський Новий рік 2023: дата, історія свята та традиції

Танці - це один із найпопулярніших видів розваг на новорічних вечірках. Ви можете включити в плейлист найпопулярніші новорічні пісні або обрати музику на свій смак.

Розіграші - це чудовий спосіб повеселити гостей і внести нотку авантюри в вечір. Ви можете придумати свої власні розіграші або взяти готові ідеї з інтернету.

Майстер-класи - це цікавий спосіб провести час і навчитися чомусь новому. Ви можете організувати майстер-клас з приготування новорічних страв, з виготовлення новорічних прикрас або з будь-якого іншого виду творчості.

Новорічна фотосесія - це чудовий спосіб залишити спогади про вечірку. Ви можете організувати цікаву тематичну фотозону.

При виборі розваг враховуйте інтереси ваших гостей. Якщо у вас є гості різного віку та з різними інтересами, постарайтеся вибрати розваги, які сподобаються всім.

Читайте також: Вчений відповів, яка ялинка екологічніше: штучна чи натуральна

Ось кілька додаткових порад щодо організації незабутньої новорічної вечірки:

Прикрасьте приміщення. Новорічне оформлення додасть святкової атмосфери вашій вечірці. Ви можете прикрасити приміщення ялинками, гірляндами, кульками та іншими новорічними атрибутами.

Подбайте про меню. Новорічне меню має бути смачним і різноманітним. Ви можете приготувати страви самостійно або замовити їх. Якщо зустрічаєте Новий рік з друзями, домовтеся завчасно, хто що буде готувати до свята.

Заздалегідь зробіть список гостей. Так ви зможете спланувати кількість страв і напоїв, а також розваги.

Підготуйте подарунки для гостей. Подарунки - це чудовий спосіб показати гостям вашу увагу. Найкращим варантом буде "таємний Санта". Складіть список гостей та домовтеся, хто від кого отримуватиме подарунки.

Звичайно, найголовніше - це атмосфера свята та гарний настрій. Якщо ви будете раді зустрічати Новий рік зі своїми друзями, то вечірка обов'язково пройде незабутньо.

Нагадаємо, ми вже писали, яку ялинку не варто обирати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!