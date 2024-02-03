Як усунути засмічення у раковині за 5 хвилин: дієвий лайфхак

Забитий злив – поширена проблема, з якою стикаються всі господині. Неприємний запах, бруд, що накопичується, – все це може псувати настрій та створювати незручності.

Однак не поспішайте кликати сантехніка! Існує кілька простих та доступних способів, які допоможуть вам самостійно впоратися з засміченням. Про це пише Telegraf.

Харчова сода та оцет:

Цей метод чудово підходить для невеликих засмічень.

Засипте в злив 1/4 склянки харчової соди та влийте туди ж 1/4 склянки оцту.

Закрийте злив пробкою і дайте суміші попрацювати 10-15 хвилин.

Після цього промийте труби гарячою водою.

Харчова сода та оцет вступають в хімічну реакцію, внаслідок якої виділяється вуглекислий газ. Він розчиняє жирові та мильні відкладення, а також дезінфікує труби та усуває неприємні запахи.

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Пральний порошок:

Цей метод також ефективний для боротьби з жиром та брудом.

Засипте в злив 3 столові ложки прального порошку.

Залиште порошок на 30 хвилин.

Промийте труби теплою водою.

Пральний порошок розм'якшує жир та бруд, що робить їх легко змивними.

Важливо:

Не використовуйте для прочищення труб хімічні засоби, адже вони можуть бути шкідливими для здоров'я та навколишнього середовища.

Якщо засмічення серйозне, краще все ж таки звернутися до сантехніка.

Нагадаємо, ми вже писали, ми вже писали, що робити, якщо забилися труби.

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