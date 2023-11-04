Як усунути запах смаженої їжі на кухні: корисний лайфхак

Смажена риба – це справжня делікатесна страва, але її насичений аромат може залишити неприємний слід у кожному кутку вашої оселі.

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Патріоти України діляться корисними лайфхаками, які допоможуть вам позбутися від запаху смаженої риби вдома. Якщо ви спробували усі можливі засоби, такі як ароматизатори, освіжувачі повітря, свічки або навіть парфуми, і запах риби все одно лишається, спробуйте створити свій власний нейтралізатор запахів з доступних інгредієнтів – білого оцту та кориці.

Як приготувати нейтралізатор запахів:

Візьміть ємність з водою і додайте 5-6 столових ложок білого оцту. Потім кидайте декілька паличок кориці у цю суміш. Поставте каструлю на маленький вогонь і доведіть рідину до кипіння. Під час кипіння вода випаровуватиметься, тому не забувайте доливати рідину до каструлі. Після деякого часу ваша оселя буде наповнена приємним корицевим ароматом, який нейтралізує запах смаженої риби.

Якщо вам не подобається аромат кориці, ви можете замінити корицю ефірними оліями з цитрусовим ароматом. Ці лайфхаки допоможуть вам позбутися від неприємного запаху смаженої риби та створити вдома приємну атмосферу.

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