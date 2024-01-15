Як усунути цвіль у пральній машині: поради з догляду

Як очистити пральну машину від плісняви

Цвіль у пральній машині – це неприємне явище, яке може викликати неприємний запах, пошкодити деталі машини і навіть негативно вплинути на здоров'я людини. Щоб уникнути цих проблем, важливо регулярно чистити пральну машину.

Для чищення пральної машини від цвілі можна використовувати два доступних і безпечних засоби: лимонну кислоту або столовий оцет, пише УНІАН.

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Як прибрати цвіль у пральній машині за допомогою лимонної кислоти?

Для чищення пральної машини за допомогою лимонної кислоти потрібно виконати такі дії:

Засипати в лоток для порошку 100 г лимонної кислоти (якщо забруднення сильні, то 200 г). Запустити прання вхолосту за температури 60°C, на режимі "Бавовна" та з віджиманням у 400 обертів. Після закінчення прання змочити ганчірку в розчині лимонної кислоти (1 ч. л. на 200 мл гарячої води) і протерти гумову ущільнювальну прокладку, барабан і відсік для порошку. Витерти всі поверхні насухо.

Цю процедуру рекомендується проводити 1 раз на 3 місяці.

Як прибрати цвіль у пральній машині за допомогою оцту?

Для чищення пральної машини за допомогою оцту потрібно виконати такі дії:

Приготувати розчин оцту: 1 частина столового оцту на 3 частини води. Замочити в розчині оцту фільтр і лоток для порошку на 30 хвилин. Очистити гумову ущільнювальну прокладку, барабан і відсік для порошку за допомогою оцтового спрею. Витерти всі поверхні насухо.

Цю процедуру рекомендується проводити 1 раз на 2 місяці.

Не використовуйте для чищення пральної машини хлоровмісні засоби, оскільки вони можуть пошкодити деталі машини. Після чищення пральної машини обов'язково протріть усі поверхні насухо, щоб уникнути появи цвілі в майбутньому.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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