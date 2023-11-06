Як усунути неприємний запах із взуття за допомогою лимона

Як позбутися неприємного запаху з взуття - лайфхак з лимоном

Лимон – це корисний фрукт, повний вітамінів для здоров'я, але і хороший засіб для чищення. Всім відомі його дезінфікуючі та дезодоруючі властивості.

Видання Sante Plus запропонувало дізнатися, що станеться, якщо ви покладете його в кросівки. Цей експеримент точно не нашкодить, але допоможе побороти бактерії та позбутися неприємних запахів.

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Після довгого дня, чи то кросівки, черевики чи туфлі на підборах, інше взуття часто випромінює неприємний запах, іноді заповнюючи всю кімнату. Замість того, щоб чекати, поки хтось зробить вам зневажливе зауваження, потрібно взяти" бика за роги" та швидко знайти радикальне рішення.

Щоб ваші ноги не пахли неприємно, лимон допоможе. Ця економічна та натуральна порада справді довела свою ефективність.

Спочатку очистіть внутрішню частину взуття перекисом водню: цей розчин дуже корисний для дезінфекції взуття та видалення деяких плям. Потім вимийте кросівки зовні з милом і дайте висохнути на повітрі.

Приблизно через 2 години все, що вам потрібно зробити, це вставити в кожен черевик по скибочці лимона. Залишіть цитрусові діяти на кілька годин. Результат вас порадує: неприємні запахи повністю зникнуть, поступившись місцем ніжному свіжому і лимонному аромату.

Як бонус, цей фрукт має антибактеріальні властивості, які захистять вашу шкіру. Якщо у вас під рукою немає лимона, ви завжди можете використовувати чи навіть чергувати його зі скибочками апельсина або грейпфрута.

Пам'ятайте, що, щоб уникнути утворення неприємних запахів, важливо завжди давати взуттю повністю висохнути, перш ніж класти його в шафу.

Нагадаємо, що фахівці зі шкідників розповіли про речі, які стануть магнітом для молі. Але ви можете цього уникнути, знаючи кілька корисних порад.

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