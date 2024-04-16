Як пришвидшити дозрівання зеленого авокадо: дієвий лайфхак

Щоб прискорити дозрівання авокадо, існує один ефективний метод. Виконання декількох легких кроків допоможе вам швидше насолодитися цим фруктом.

Чи можна їсти авокадо, яке ще не дозріло? Безумовно, це можливо, але смакові якості будуть далекими від ідеалу. Воно не матиме характерного ніжного смаку, тому з нього не вийде зробити смачне гуакамоле, пише ProstoWay.

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Щоб прискорити дозрівання авокадо, використовуйте цей легкий трюк: помістіть його у пакет з паперу разом з яблуком чи бананом.

Таємниця методу криється в етилені, який виробляють дані фрукти. Цей газ сприяє швидкому дозріванню плодів. Паперовий пакет допомагає утримувати етилен поруч з авокадо, що дозволяє йому значно швидше визріти. Це простий і ефективний спосіб зробить ваші авокадо ідеально стиглими, навіть якщо вони були куплені ще зеленими.

Авокадо – один з найпопулярніших суперфудів останніх років. Його додають до салатів, бутербродів, смузі та інших страв. Раніше UAportal розповідав чи дійсно цей фрукт так корисний, як про нього говорять.

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