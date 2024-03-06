Як пришвидшити сходження кропу: вражаючий лайфхак

Кріп, поряд із часником та петрушкою, є однією з найбільш поширених пряних трав, що використовуються в кулінарії. Він надає стравам особливого аромату та смаку, а також має численні поживні властивості.

Якщо ви хочете якнайшвидше насолоджуватися свіжою зеленню, висійте її особливим способом. Завдяки замочуванню насіння кріп проросте в кілька разів швидше. Про розчини для замочування кропу пише Poradum.

Як підготувати насіння кропу до посіву

Насінню кропу може знадобитися від 1 до 3 тижнів, щоб прорости. Час залежить від самого насіння та зовнішніх факторів, таких як температура, полив, рівень вологості тощо. Замочування насіння кропу може скоротити необхідний для проростання час.

Спочатку помістіть насіння кропу в марлеву або тканинну серветку та щільно зав'яжіть. Занурте насіння у гарячу воду на 2 хвилини. Це гарантуватиме видалення олії з кропу. Замочіть насіння у прохолодній воді на 2 дні. Регулярно міняйте рідину.

Після 2 днів насіння готове до посіву.

Перед посівом можна також замочити насіння кропу у міцному алкогольному напої – горілці. Цей трюк спрацює навіть швидше, ніж просто гаряча вода. Спирт негайно витягує з насіння ефірні олії, мікроорганізми та патогени.

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Занурте мішечок із насінням у горілку, але не більше ніж на 10 хвилин. Після такої ванни промийте насіння чистою водою і висійте. Ви помітите результати дуже швидко. Приблизно через 4 дні після посіву з'являться перші сходи.

Нагадаємо, ми вже писали, виростити густий та ароматний кріп на підвіконні на зиму.

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