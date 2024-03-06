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Як пришвидшити сходження кропу: вражаючий лайфхак

Ціхоцька Марія

Як пришвидшити сходження кропу: вражаючий лайфхак

Кріп, поряд із часником та петрушкою, є однією з найбільш поширених пряних трав, що використовуються в кулінарії. Він надає стравам особливого аромату та смаку, а також має численні поживні властивості.

Якщо ви хочете якнайшвидше насолоджуватися свіжою зеленню, висійте її особливим способом. Завдяки замочуванню насіння кріп проросте в кілька разів швидше. Про розчини для замочування кропу пише Poradum.

Як підготувати насіння кропу до посіву

Насінню кропу може знадобитися від 1 до 3 тижнів, щоб прорости. Час залежить від самого насіння та зовнішніх факторів, таких як температура, полив, рівень вологості тощо. Замочування насіння кропу може скоротити необхідний для проростання час.

  1. Спочатку помістіть насіння кропу в марлеву або тканинну серветку та щільно зав'яжіть.
  2. Занурте насіння у гарячу воду на 2 хвилини. Це гарантуватиме видалення олії з кропу.
  3. Замочіть насіння у прохолодній воді на 2 дні. Регулярно міняйте рідину.

Після 2 днів насіння готове до посіву.

Перед посівом можна також замочити насіння кропу у міцному алкогольному напої – горілці. Цей трюк спрацює навіть швидше, ніж просто гаряча вода. Спирт негайно витягує з насіння ефірні олії, мікроорганізми та патогени.

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Занурте мішечок із насінням у горілку, але не більше ніж на 10 хвилин. Після такої ванни промийте насіння чистою водою і висійте. Ви помітите результати дуже швидко. Приблизно через 4 дні після посіву з'являться перші сходи.

Нагадаємо, ми вже писали, виростити густий та ароматний кріп на підвіконні на зиму.

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