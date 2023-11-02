Як зменшити витрати на опалення: 5 простих порад

Як заощадити на опаленні

Коли погода похолодає, багато людей вмикатимуть опалення, щоб зігрітися. Однак, оскільки криза вартості життя продовжується, британці, ймовірно, шукатимуть способи скоротити свої рахунки за електроенергію.

Британський інженер Санні Соланкі поділився корисними порадами, які допоможуть ефективніше використовувати опалення і зменшити витрати на нього. Про це пише видання Express. Ці поради легко застосувати і в українських реаліях.

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Переставте меблі від батарей: Меблі, які стоять перед батареями, перешкоджають рівномірному розподілу тепла у приміщенні, що може зробити вашу квартиру прохолоднішою. Важливо впевнитися, що великі меблі не блокують доступ до батарей та радіаторів, щоб опалення працювало ефективно. Встановіть термостатичні радіаторні вентилі (TRV): TRV визначають температуру в кімнаті і регулюють потік гарячої води в батареї, забезпечуючи комфортну температуру. Вони дозволяють регулювати температуру окремо для кожної кімнати і опалювати лише ті, які ви використовуєте. Випустіть повітря із батарей: Повітряні кишені в радіаторах можуть перешкоджати рівномірному нагріву поверхні. Щоб підвищити ефективність роботи батарей, випустіть повітря, що накопичилося в системі. Встановіть енергозберігаючу плівку за батареями: Радіаторна фольга, встановлена за батареями, направляє тепло у приміщення, замість того, щоб воно випадало на стіни. Це допомагає зменшити втрати тепла і підвищити ефективність опалення, особливо в кімнатах з батареями, розташованими на зовнішніх стінах. Не опалюйте всі кімнати: Якщо у вас є можливість регулювати опалення в окремих кімнатах, не треба витрачати гроші на опалення тих приміщень, які не використовуються взимку. Вимкніть батареї та закрийте двері в таких кімнатах, щоб уникнути циркуляції холодного повітря по всьому будинку.

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