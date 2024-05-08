Як зменшити кількість нітратів у ранніх овочах та ягодах: прості підручні способи
Нітрати - це солі азотної кислоти, які містяться в багатьох овочах, фруктах, ягодах і навіть у ґрунті. Хоча вони є природною частиною нашого раціону, надмірне споживання нітратів може бути небезпечним для здоров'я.
Держспоживслужба України надає рекомендації щодо того, як зменшити кількість нітратів у продуктах в домашніх умовах.
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1. Обробка овочів:
Замочуйте листові овочі у воді на 1,5 години, періодично міняючи воду. Пізніше промийте та використовуйте тільки листя, адже стебла вбирають більше нітратів.
Ретельно мийте та чистьте овочі. Зріжте біля хвостика (огірки, помідори, редиска); біля хвостика й стебла (буряк, морква); викидайте верхні листки капусти, не використовуйте качан.
Не зберігайте довго салати й овочі за кімнатної температури, адже нітрати в таких умовах швидко переходять у нітрити.
2. Приготування їжі:
Готуйте страви з овочів в емальованому посуді. Вживайте продукти з великою кількістю вітаміну С: чорну, червону, білу смородину, а також "висячі" ягоди та фрукти (яблука, сливи, вишні, черешні, виноград), які не накопичують нітратів.
Зазначається, що під час купівлі овочів обов'язково звертайте увагу на наявність документів, що підтверджують безпечність і якість продукту.
Не купуйте овочі на стихійних ринках або з рук у приватних осіб.
З обережністю застосовуйте в сільському господарстві мінеральні добрива.
Ознаки отруєння нітратами:
- Виражена синюшність шкіри та слизових оболонок (дуже рідко може бути різка блідість)
- Різка загальна слабкість, сонливість
- Запаморочення, сильні головні болі, потемніння в очах
- Задишка
- Порушення координації рухів
- Зниження артеріального тиску, збільшення частоти серцевих скорочень
- У важких випадках - судоми, втрата свідомості, коматозний стан
Важливо пам'ятати, що нітрати небезпечні лише у великих кількостях.
Дізнайтеся, що кажуть дієтологи про продукти з нітратами.
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