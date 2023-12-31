Як покращити смак та аромат кави: лайфхак від баристи

Кава - улюблений напій багатьох. Деколи вона втрачає свій смак та запах через неправильні умови зберігання. Щоб врятувати напій, ТСН підготував кілька корисних порад.

Сховайте каву в темному місці.Сонячне світло також окислює каву, тому її слід зберігати в місці, де немає прямого впливу сонячних променів.

Тримайте каву подалі від продуктів з яскраво вираженим запахом. Аромат цих продуктів може передатися каві, зробивши її менш ароматною.

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Якщо кава вже втратила свій смак, її можна спробувати врятувати. Ось один із способів:

Додайте в ємність із кавою кілька шматочків темного шоколаду з вмістом какао не менше 70%. Темний шоколад містить антиоксиданти, які допомагають зберегти аромат кави.

Ця маніпуляція вже через два дні поверне каві насичений аромат і надасть їй вишуканого смаку.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.

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