Як покращити якість грунту після збору врожаю: городники дали дієву пораду

Гірчиця – це не тільки пряна спеція, але й відмінний сидерат, який значно покращує якість ґрунту. Ця рослина швидко росте, пригнічує бур'яни, збагачує землю поживними речовинами і готує її до висадки нових культур. Про це пише ТСН.

Чому варто обирати гірчицю як сидерат?

За короткий період гірчиця утворює потужну кореневу систему, яка покращує структуру ґрунту. Гірчиця виділяє фітонциди, які відлякують багатьох шкідників, таких як хрестоцвіті блішки, дротяники та нематоди. Корені гірчиці збагачують ґрунт азотом, фосфором і калієм, а зелена маса – органічними речовинами. Крім того, коріння рослини розпушує грунт, що покращує аерацію і водопроникність. Густа рослинність гірчиці захищає ґрунт від вивітрювання і вимивання.

Коли і як сіяти гірчицю?

Гірчицю можна сіяти як навесні, так і восени. Для осіннього посіву найкращий час – кінець серпня – початок вересня. Це дає рослині достатньо часу для розвитку до настання холодів. Зазвичай на 1 сотку використовують 300-350 г насіння. Насіння заглиблюють у ґрунт на 1-1,5 см. Можна сіяти рядами або розсіяти насіння по поверхні і загребти граблями. Після посіву ґрунт необхідно регулярно поливати, особливо в суху погоду.

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Як використовувати гірчицю як сидерат?

Коли гірчиця досягне висоти 20-30 см, її скошують і залишають на грядці для мульчування. Через кілька днів скошену масу закладають у ґрунт за допомогою культиватора або перекопують. Можна залишити скошену гірчицю на грядці на зиму. За зиму вона перепреє і стане додатковим джерелом органічних добрив.

Важливі нюанси:

Не рекомендується сіяти гірчицю після інших хрестоцвітих культур (капуста, редис, ріпа).

Перед посівом гірчиці необхідно ретельно очистити ділянку від бур'янів.

Якщо ви плануєте вирощувати бобові культури (горох, квасоля), гірчицю як сидерат краще не використовувати, оскільки ці рослини мають спільних шкідників.

Гірчиця – це універсальний і ефективний сидерат, який допоможе вам покращити якість ґрунту без використання хімічних добрив. Регулярне використання гірчиці в сівозміні дозволить отримувати багаті врожаї здорових і смачних овочів.

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