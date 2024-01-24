Як доглядати за освітленим волоссям, щоб сяяло здоров‘ям

Освітлення волосся – це популярний спосіб змінити зовнішній вигляд. Однак після процедури важливо забезпечити волоссю належний догляд, щоб зберегти його здоров'я та красу.

Освітлення волосся – це хімічна процедура, яка полягає у видаленні натурального пігменту з волосся. Вона може проводитися за допомогою різних засобів, але в будь-якому випадку є досить агресивною. Про це пише uzhorod.net.ua.

Під впливом хімічних речовин кутикула волосся розкривається, і пігмент починає витікати. Це призводить до пошкодження структури волосся, яке стає більш пористим, ламким і сухим.

Як доглядати за освітленим волоссям?

Щоб зберегти красу освітленого волосся, важливо дотримуватися наступних правил догляду:

Використовуйте спеціальні засоби для догляду за освітленим волоссям.Вони містять зволожуючі, живильні та відновлювальні компоненти, які допомагають відновити структуру волосся та захистити його від пошкоджень.

Мийте голову шампунем для освітленого волосся. Такі шампуні не містять сульфатів, які можуть додатково пошкодити волосся.

Застосовуйте кондиціонер або маску для волосся після кожного миття.Кондиціонер допоможе закрити лусочки кутикули та зробити волосся більш гладким і блискучим. Маска забезпечить волоссю глибоке зволоження та живлення.

Раз на тиждень використовуйте відтінковий шампунь. Він допоможе прибрати жовтизну, яка часто з'являється на освітленому волоссі.

Не використовуйте термоукладання без термозахисту. Термоукладальні прилади, такі як фен, плойка або праска, можуть додатково пошкодити волосся.

Захищайте волосся від сонця, морської води та хлору.Використовуйте спеціальні засоби з SPF та термозахистом.

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Що не можна робити з освітленим волоссям?

Не повторюйте освітлення занадто часто. Кожне освітлення пошкоджує волосся, тому важливо давати йому час відновитися.

Не використовуйте засоби для догляду з інтенсивними поживними речовинами. Вони можуть обтяжити волосся і зробити його неохайним.

Не використовуйте термоукладання без термозахисту.

Як правильно вибрати догляд за освітленим волоссям?

На ринку представлено безліч засобів для догляду за освітленим волоссям. Щоб вибрати правильні засоби, зверніть увагу на наступні критерії:

Тип волосся. Для різних типів волосся підходять різні засоби. Якщо у вас сухе волосся, вам знадобляться засоби з зволожуючими компонентами. Для жирного волосся підійдуть засоби з абсорбуючими компонентами.

Ступінь освітлення. Чим більше волосся освітлене, тим більш ретельний догляд йому потрібен.

Фарбовані чи натуральні волосся. Для фарбованого волосся підходять засоби, які містять компоненти, які захищають колір.

Якщо ви не впевнені, які засоби підійдуть саме вам, зверніться за консультацією до колориста.

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