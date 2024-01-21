Як доглядати за кущами смородини в січні, щоб вони дали багатий врожай

Деревна зола – це натуральне фосфорно-калійне добриво, яке містить безліч корисних мікроелементів. Воно є хорошим підживленням для багатьох рослин, у тому числі і для смородини.

Однак, чи варто підгодовувати смородину золою взимку? На це питання є однозначна відповідь – ні, пише news.vn.ua. Річ у тому, що взимку, коли температура повітря опускається нижче нуля, ґрунт у саду замерзає. При цьому вода, яка міститься в ґрунті, замерзає і розширюється. Це може призвести до розтріскування ґрунту і пошкодження коренів рослин.

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Якщо ви посипаєте смородину золою взимку, то зола може потрапити в тріщини ґрунту і тим самим пошкодити коріння. Крім того, при таненні снігу зола може бути вмита з ґрунту.

Тому, якщо ви хочете підгодувати смородину золою, то краще робити це навесні, коли температура повітря підвищиться і ґрунт розтане.

Як правильно підгодувати смородину золою навесні?

Навесні, коли температура повітря підвищиться до 10-15 градусів тепла, можна приступати до підживлення смородини золою.

Для цього потрібно розсипати золу навколо куща смородини шаром 2-3 см. Не потрібно закопувати золу в ґрунт, оскільки вона сама поступово розчиниться у воді.

Оптимальна норма підживлення смородини золою - 1 склянка на кущ.

Підживлення смородини золою навесні допоможе рослині зміцніти після зими і забезпечити її необхідними поживними речовинами для активного росту та плодоношення.

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