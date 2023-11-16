Як доглядати за шкірою обличчя в опалювальний сезон: 4 поради від косметологів

Із початком опалювального сезону шкіра потребує особливого догляду, оскільки відсутність належної уваги швидко може призвести до сухості, лущення, подразнення, висипання та акне. Дотримання оптимального питного режиму, споживання продуктів з вітаміном C та використання правильних засобів для догляду можуть допомогти у підтриманні здоров'я шкіри.

Про це пише ukr.media.

Питний режим

Правильний питний режим вважається однією з найефективніших порад для збереження краси шкіри. Забезпечуючи організм необхідним обсягом рідини, можна запобігти багатьом неприємностям, таким як сухість шкіри. Крім води, також можна споживати соки, морси або чай.

Вітамін С

Вітамін C виявляється важливим елементом, що запобігає сухості та в'ялості шкіри. Для боротьби з цими проблемами рекомендується вживати апельсини, мандарини, солодкий перець, шипшину, смородину, обліпиху, яблука, помідори та ананаси.

Засоби для догляду

Правильний вибір засобів для догляду грає важливу роль у збереженні здоров'я шкіри. Зволожуючі засоби з еластином, гіалуроновою кислотою і колагеном створюють захисну плівку, яка насичує шкіру необхідною вологою, захищаючи її від впливу сухого повітря та опалювального сезону.

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Тепла вода

Хоча гаряча ванна може здаватися приємною, важливо пам'ятати, що вона сильно сушить шкіру. В осінньо-зимовий період шкіра вже піддається додатковому впливу холоду та сухого повітря, тому замість гарячої води рекомендується використовувати теплий душ.

Забезпечуючи шкіру вологою, споживаючи продукти з вітаміном C, слідкуючи за правильним харчуванням та використовуючи якісні засоби для догляду, можна зберегти її здоровою та еластичною протягом опалювального сезону.

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