Як доглядати за шкірою обличчя після 40 років: корисні звички

Догляд за шкірою є важливим у будь-якому віці. Зокрема, жінки після 40-а років можуть подовжувати молодість свого обличчя за допомогою деяких хитрощів.

Про це повідомило видання Ukr.Media. Важливо, аби шкіра весь час була зволоженою.

Використання сонцезахисного крему. Найважливіша рекомендація – це захист від сонця. Ультрафіолетові промені можуть завдати шкоди шкірі навіть у похмуру погоду. Щоб запобігти передчасному старінню і захистити шкіру від УФ-випромінювання, варто щодня наносити сонцезахисний крем із SPF.

М'які скраби та пілінг. Замість жорсткого скрабування, варто вибрати м'які скраби, спеціально розроблені для обличчя. Найкраще використовувати пілінг-скатку, яка глибоко очищає шкіру, не травмуючи її.

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Гіалуронова кислота. Вона допомагає зберегти зволоженість та пружність шкіри. Використовуйте креми та маски з гіалуроновою кислотою.

Фейс-фітнес. Щоденна лицьова гімнастика допомагає зміцнити м'язи, зменшити набряки та зморшки. Це також сприяє збільшенню виділення колагену та поліпшенню циркуляції крові.

Лімфодренажний масаж. Він покращує циркуляцію крові та збільшує пружність шкіри. Для домашнього використання можна взяти скребок гуаша і спеціальний валик з натурального каменю.

Здоровий сон. Він грає ключову роль у підтримці молодості шкіри. Лягайте спати до 23:00, оскільки в цей час найкраще виробляється мелатонін, гормон сну.

Мезотерапія та біоревіталізація. Мезотерапія ін'єкційно вводить необхідні речовини для омолодження шкіри, тоді як біоревіталізація із застосуванням гіалуронової кислоти покращує пружність і зволоження.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за шкірою після 40.

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