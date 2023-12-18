Як доглядати за фіалками в зимовий період, щоб не загинули: прості правила

Фіалки, як і всі теплолюбні рослини, вимагають дбайливого догляду взимку. Експерти радять тримати їх на підвіконні з видом на північ або на захід, поливати відстояною водою кімнатної температури раз у два дні та підтримувати температуру в приміщенні в межах 20-25 градусів.

Узимку фіалки не потрібно підживлювати, а для того, щоб вони цвіли ще довше та пишніше, можна використовувати дріжджі.

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Ґрунт, на якому ростуть фіалки, має бути вологим. Якщо ви збираєтеся залишити фіалки на тривалий час самих вдома, то можна обгорнути горщики вологою тканиною, або розкласти у вазони розмочені гідрокульки.

Температура, при якій фіалки почуватимуть добре та активно цвістимуть – це 20-25. Тому потрібно уважно стежити, аби квіти не померзли. Однак якщо у приміщенні буде жарко, фіалки сохнутимуть.

Пересаджувати фіалки взимку можна, але не бажано. Якщо виникла така необхідність, то молодим рослинам грунт міняється частково, а дорослим потрібно повністю змінити ґрунт.

Якщо ви хочете, щоб ваші фіалки квітнули довше, можна використовувати дріжджі для підживлення рослин. Дріжджі – це одноклітинні гриби, що містять багато корисних для рослин речовин, зокрема вітамінів, амінокислот, мікроелементів та ферментів. Вони сприяють поліпшенню харчування рослин, зміцненню їх імунітету, стимулюванню росту та розвитку коренів і листя.

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Для приготування розчину з дріжджів для фіалок вам знадобляться наступні інгредієнти:

10 г свіжих дріжджів або чайна ложка сухих;

Літр теплої води.

Змішайте дріжджі з цукром у невеликій місткості та залиште на 15-20 хвилин для бродіння. Потім розведіть отриману суміш у воді та перемішайте. Отриманий розчин можна використовувати для поливу фіалок раз на два тижні.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не варто тримати вдома.

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