Як удобрювати томати за допомогою копійчаного саморобного засобу

Як зробити домашнє добриво для помідорів на основі соди

Хочете, щоб ваші помідори радували вас багатством та соковитістю? Досвідчені городники рекомендують використовувати для цього звичайну харчову соду.

Спробуйте підживити свої помідори содою, і ви будете приємно здивовані результатом. Лайфхаком поділились на сайті noviydoctor.com.

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Чим корисна сода для томатів?

Захищає від шкідників та хвороб.

Підвищує імунітет рослин.

Стимулює ріст та плодоношення.

Прискорює дозрівання плодів.

Як використовувати соду для підживлення помідорів?

Рецепт: 2 столові ложки соди, 2 столові ложки соняшникової олії, 1 таблетка аспірину та 20 грамів тертого господарського мила на 10 літрів води.

Частота: 2-3 рази за сезон.

Час обробки: ранок або вечір, в суху безвітряну погоду.

Переваги содового добрива:

Бюджетність.

Ефективність.

Простота використання.

Завдяки соді ваші помідори:

Будуть менше хворіти.

Дадуть більший урожай.

Зріють на 10-12 днів раніше.

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