Як видалити стійкі плями на кухонному столі: цікаві лайфхаки з майонезом та феном

Плями від кави чи чаю на столі завжди неприємні, але досвідчені прибиральники розкрили корисний лайфхак, що допоможе вам забути про цю проблему.

Ось декілька способів, які вони рекомендують для видалення цих неприємних плям. Перевірте результат, і якщо пляму видалено, ви зможете легко її витерти. Якщо ні, повторіть процес, але залиште на ніч, передає видання Mirror.

Читайте також: Два способи, щоб почистити штори, не знімаючи їх з вікна

1. Використання деревного попелу

Один зі спеціалістів рекомендує видаляти плями обережно, протираючи їх вологою тканиною, замоченою в деревному попелі. Цей метод може бути ефективним для видалення плям від кави чи чаю.

2. Використання фена

Інший метод включає в себе використання фена. Пояснення полягає в тому, що слід від кави або чаю на столі фактично є під поверхнею і є вологою. Ви можете спробувати просушити пляму феном і зачекати, поки вона зникне.

3. Метод з майонезом

Зауважте, що майонез може бути корисним для видалення слідів напоїв з дерев'яних столиків. Спробуйте додати невелику кількість майонезу на серветку з мікроволокна і протріть пляму. Коли майонез покриє пляму, накрийте її паперовим рушником і дайте часу на висихання.

Раніше UAportal дав чотири поради, як швидко та ефективно видалити шерсть домашніх тварин з пральної машинки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!