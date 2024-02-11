Як прибрати цвіль зі стін: 2 найефективніші лайфхаки

Цвіль – це не лише негарно, але й шкідливо для здоров'я. При роботі з цвіллю використовуйте рукавички та маску. Добре провітріть приміщення після видалення цвілі. Якщо цвіль вразила велику ділянку стіни, краще звернутися до фахівців.

Не знаєте, як її вивести? Не хвилюйтесь, ось два простих способи з сайту Express, які допоможуть вам за лічені хвилини. Зберігайте чистоту та бережіть своє здоров'я.

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1. Оцет + миючий засіб

Змішайте 1 склянку оцту з 1/4 чашки миючого засобу в теплій воді.

За допомогою губки або щітки нанесіть суміш на уражену ділянку.

Залиште на 10-15 хвилин.

Змийте чистою водою.

2. Сода + порошок

Змішайте соду та порошок у воді до консистенції пасти.

Нанесіть пасту на цвіль щіткою.

Обережно потріть уражену ділянку.

Змийте чистою водою.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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