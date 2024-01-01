Як прибрати хвою від ялинки з підлоги без пилососа: дієвий лайфхак

Жива ялинка - чудова новорічна прикраса, яка доволі швидко починає сипатися. Пилосом голки краще не прибирати, адже вони можуть його пошкодити. Тому Телеграф підібрав дієву альтернативу.

Як прибрати хвою від ялинки без пилососа

Існує кілька способів прибрати хвою від ялинки без пилососа.

Сода

Один з простих і ефективних способів - це використовувати соду.

Для цього необхідно:

Посипати підлогу, усіяну голками, кухонною содою.

Зачекати 15-20 хвилин, щоб сода вбрала вологу.

Акуратно віником або м’якою щіткою зібрати цю суміш на аркуш паперу чи совок.

Залишки соди можна обережно зібрати пилососом.

Читайте також: Блогерка розповіла про 6 лайфхаків з прибирання, які не працюють, а роблять лише гірше

Липка стрічка

Якщо голки від ялинки всипали килим, забрати їх можна за допомогою липкої стрічки.

Для цього необхідно:

Використовувати звичайний скотч або валик для чищення одягу.

Просто пройти липкою стрічкою по килиму, збираючи голки.

Віник або щітка

Якщо хвоя не сильно обсипалася, можна просто зібрати її віником або м’якою щіткою.

Для цього необхідно:

Акуратно віником або м’якою щіткою зібрати хвою на аркуш паперу чи совок.

Нагадаємо,ми вже писали, які лайфхаки для прибирання має знати кожна господиня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!