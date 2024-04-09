Як вберегтись від кліщів: спеціалісти дали топ-6 корисних порад

З настанням тепла кияни ризикують зустрітися з неприємними сусідами – кліщами. Ці дрібні істоти, на жаль, можуть нести серйозну загрозу для здоров'я людей і тварин. На Київщині найпоширенішим є бореліоз (хвороба Лайма), який може вражати шкіру, суглоби, нервову систему та серце. У деяких регіонах України кліщі переносять і інші небезпечні захворювання, такі як кліщовий енцефаліт, піроплазмоз та туляремія. Про це повідомляє офіційний портал Києва.

Що робити, якщо вас вкусив кліщ?

Негайно зверніться до лікаря! Фахівець допоможе безпечно видалити кліща та проконсультує щодо подальших дій.

Фахівець допоможе безпечно видалити кліща та проконсультує щодо подальших дій. Видаляти кліща самостійно можна лише у крайньому випадку. Робіть це обережно, щоб не залишити в тілі хоботок.

Робіть це обережно, щоб не залишити в тілі хоботок. Місце укусу змастіть антисептиком.

Спостерігайте за своїм самопочуттям. Зверніться до лікаря, якщо з'являться такі симптоми:

Зверніться до лікаря, якщо з'являться такі симптоми: Головний біль



Підвищення температури



Слабкість



Почервоніння, свербіння, біль або набряк у місці укусу

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Як убезпечити себе від укусів кліщів?

Під час прогулянок у лісі чи парку одягайте закритий одяг та головний убір.

Ретельно оглядайте себе та своїх близьких після повернення додому.

Обробляйте домашніх тварин спеціальними репелентами.

Використовуйте репеленти для людей, суворо дотримуючись інструкції.

Уникайте місць з високою травою та гілками.

Пам'ятайте, що своєчасне звернення до лікаря та дотримання простих правил безпеки допоможуть вам зберегти здоров'я та уникнути неприємних наслідків укусу кліща.

Нагадаємо, ми вже писали, як виявити кліщ у тварини.

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