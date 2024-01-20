Як вберегти руки від пересихання взимку: 6 дієвих порад

Взимку нігті часто ламаються і розшаровуються. Це пов'язано з низкою факторів, включаючи холодне повітря, сухість шкіри і нестачу вітамінів. Про це пише Ukr.media.

Щоб зберегти здоров'я нігтів взимку, важливо дотримуватися наступних рекомендацій:

Захищайте руки від холоду і сухості.Носіть рукавички і рукавиці, коли працюєте на вулиці або перебуваєте в приміщеннях з сухим повітрям.

Зволожуйте і живіть шкіру рук.Використовуйте зволожуючий крем або лосьйон для рук щодня, особливо після миття рук.

Уникайте гарячої води. Гаряча вода може висушити шкіру рук і нігтів.

Харчуйтеся правильно. Свіжі фрукти, овочі та цільнозернові продукти багаті вітамінами і мінералами, які необхідні для здоров'я нігтів.

Пийте достатньо рідини. Вода допомагає запобігти зневоднення, яке також може пошкодити нігті.

Використовуйте зволожувач повітря.Зволожувач повітря допоможе підтримувати вологість повітря в приміщенні, що корисно для шкіри рук і нігтів.

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Крім цих загальних рекомендацій, можна також використовувати додаткові засоби по догляду за нігтями, такі як:

Маски для нігтів. Маски допомагають живити і зміцнювати нігті.

Масла для кутикули. Масла для кутикули допомагають пом'якшити кутикулу і запобігти її розтріскуванню.

Вітамінно-мінеральні комплекси для нігтів. Вітамінно-мінеральні комплекси можуть допомогти заповнити дефіцит вітамінів і мінералів, які необхідні для здоров'я нігтів.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете зберегти здоров'я і красу своїх нігтів взимку.

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