Як вберегти лапи собаки від замерзання та впливу протиожеледної суміші: поради ветеринара

Протиожеледна суміш, якою посипають вулиці, може серйозно подразнювати лапки собаки: сіль, хімікати та пісок викликають печіння, тріщини та навіть хімічні опіки. Багато собак починають зупинятися кожні кілька метрів, піднімають лапи та відмовляються йти далі, поки власник не витре їх.

Це створює дискомфорт як тварині, так і господареві. Про те, як уберегти лапи улюбленця від реагентів, у ефірі Громадського радіо розповіла Вікторія Фільштінська-Лялько — лікарка ветеринарної медицини, анестезіологиня, головна лікарка ветеринарного шпиталю "Шанті" в Харкові.

Найефективніші способи захисту

Спеціальний віск для лапок. Перед кожною прогулянкою наносьте на подушечки та міжпальцеві проміжки спеціальний захисний віск (продається в зоомагазинах). Він пом’якшує шкіру, створює бар’єр проти солі та хімікатів, містить масла та зволожуючі компоненти. Віск наносять один раз на день — він тримається довго. Якщо у собаки алергія на віск, можна перейти на крем або бальзам (вони трохи дорожчі, але теж ефективні). Крем потрібно наносити перед кожною прогулянкою, дочекатися повного вбирання і лише тоді виходити на вулицю. Чобітки або бахіли. Найнадійніший і найефективніший спосіб — це чобітки для собак або гумові/силіконові бахіли. Вони повністю ізолюють лапки від реагентів, снігу, солі та бруду. Єдиний мінус — собаку потрібно привчити до взуття. Почніть з коротких тренувань удома: надягайте на кілька хвилин, хваліть, давайте ласощі. З часом більшість собак звикають і спокійно гуляють у чобітках. Обов’язкове миття лап після кожної прогулянки. Повернувшись додому, негайно мийте лапи теплою (не гарячою!) водою. Особливо ретельно промивайте міжпальцеві проміжки — там найчастіше накопичується сіль і хімікати. Для миття можна використовувати зоошампунь або звичайне дитяче мило без віддушок. Після миття обов’язково витирайте лапи насухо рушником. Якщо шерсть між пальцями довга — її рекомендується регулярно підрізати, щоб реагенти не накопичувалися.

Додаткові поради від ветеринара

Якщо подушечки вже потріскалися або почервоніли — нанесіть загоювальний крем (наприклад, з пантенолом або бджолиним воском) і тимчасово уникайте вулиці з реагентами.

Уникайте контакту з сумішшю, що містить кальцій хлорид або магній хлорид — вони особливо агресивні до шкіри.

Якщо собака дуже чутлива — обирайте для прогулянок менш оброблені вулиці або майте з собою вологі серветки для швидкого протирання лап.

Зимові реагенти — це справжнє випробування для лап собаки, але з правильним захистом (віск, крем, чобітки + обов’язкове миття) можна повністю уникнути подразнень і тріщин. Регулярний догляд за лапками взимку — це інвестиція в здоров’я та комфорт вашого улюбленця.

