Як вберегти крупу від появи жучків: господині поділились вражаючим лайфхаком
Важко уявити нашу кухню без круп. Це незамінний продукт у кожному домі, який використовується для приготування різноманітних страв.
На жаль, навіть при дотриманні правил зберігання в крупах іноді заводяться жучки. Цій проблемі допоможе запобігти один простий лайфхак: просто заморозьте упаковку з майбутньою кашею! Про це пише Телеграф.
Чому варто заморожувати крупу?
Перед довгостроковим зберіганням крупу рекомендується на деякий час покласти в морозильну камеру. Цей хитрий трюк допоможе запобігти появі шкідників. Завдяки йому можна позбутися можливих комах у гречці, рисі та будь-якій іншій крупі.
Як заморожувати крупу:
- Просто відправте крупу в морозильну камеру на 24 години.
- Після цього пересипте заморожену крупу в будь-який контейнер для зберігання - вона збережеться в ідеальному стані.
Як правильно зберігати крупи:
- Використовуйте герметичні контейнери. Кришка повинна щільно закриватися, щоб запобігти доступу повітря та вологи до крупи.
- Зберігайте крупи в прохолодному та сухому місці. Ідеальна температура для довгострокового зберігання крупи - від 10 до 15 градусів.
- Важливо також стежити за терміном придатності крупи.
- Періодично переглядайте запаси, щоб переконатися, що продукти знаходяться в хорошому стані.
Дотримуючись цих простих порад, ви зможете зберегти крупи без жучків протягом тривалого часу.
Додаткові поради:
- Перед заморожуванням переконайтеся, що крупа не заражена жучками.
- Також можна заморожувати вже зварену кашу.
- Перед вживанням заморожену крупу не обов'язково розморожувати - її можна варити або готувати на пару відразу з морозильної камери.
Нагадаємо, ми вже писали, як правильно зберігати крупи та борошно, аби не завелися комахи.
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