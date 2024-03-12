Ніби щойно з магазину: як повернути тюлі білосніжність

Безперечно, білий тюль надає інтер'єру елегантності та візуально розширює простір, проте лише за умови збереження первісної білизни. На жаль, багато господинь стикаються з проблемою потьмяніння та посірінням штор, і регулярне прання в пральній машині не завжди дає бажаний результат.

Причиною цього є осідання на тканині пилу, бруду та навіть смогу, що спричиняє її пожовтіння та потьмяніння. Замість безуспішних спроб відбілити тюль купівельними засобами, можна скористатися натуральним розчином, який назавжди позбавить від цієї проблеми. Про це пише bigmir.

Раніше ми ділилися порадами щодо ефективного миття вікон після зими. Тепер, разом з інтернет-ресурсом bigmir, розповімо про лайфхак із натуральним засобом, який допоможе відбілити тюль.

Як відновити білизну тюлю

Мало хто знає, що повернути блискучу білизну тюлю можна за допомогою яєчної шкаралупи. Вона багата на карбонат натрію та містить абразивну речовину, яка делікатно, але ґрунтовно очищає тканину.

Для прання знадобиться шкаралупа з 3 яєць. Перед використанням рекомендується витримати її в морозильній камері протягом 1 години.

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Витягніть заморожену шкаралупу, покладіть її в бавовняний або лляний мішечок і завантажте разом із тюлем у барабан пральної машини. Під час прання яєчна шкаралупа вбере будь-які стійкі забруднення та плями.

Після циклу прання тюль знову матиме первісну білизну, як у день покупки.

Для посилення ефекту напередодні прання можна замочити тюль у воді з додаванням соди (5 столових ложок на 1 літр води).

Нагадаємо, ми вже писали, як випрати тюль до ідеальної білизни.

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